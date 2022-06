Che si riferisce al Santo protettore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si riferisce al Santo protettore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATRONALE

Significato/Curiosita : Che si riferisce al santo protettore

In legno di san luigi gonzaga, giuseppe frattallone, 1832-1874 come santo protettore della gioventù studiosa, san luigi gonzaga è titolare di numerose congregazioni...

Luglio, festa patronale. antrodoco (ri): festa patronale di sant'anna con solenne processione del simulacro. altofonte (pa): festa patronale di sant'anna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con riferisce; santo; protettore; Che si riferisce ad una malattia come il morbillo; riferisce tutto; Che si riferisce alla temperatura; Aggettivo con cui ci si riferisce al Giappone; 11 santo di ciascuna città; Il santo che protegge gli innamorati; Un santo ricordato il 15 giugno; Campagne per la riconquista del santo Sepolcro; Il Santo protettore di Milano; Il dio greco che era protettore della forza generatrice maschile; La figura retorica per cui Mecenate sta a significare protettore d artisti; protettore di artisti; Cerca nelle Definizioni