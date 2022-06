Cambiano calore in vapore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano calore in vapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VP

Significato/Curiosita : Cambiano calore in vapore

Accrescimento lento e dissipazione veloce del calore latente di solidificazione. quando questi parametri cambiano si hanno altre formazioni, come per esempio...

Polare (meteorologia) viva piñata vp – codice vettore iata di vasp vp – codice iso 3166-2:mu di vacoas-phoenix (mauritius) vp – designazione degli squadroni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con cambiano; calore; vapore; cambiano Lucca in Lubecca; cambiano paura in pianura; cambiano la merce in ferie; cambiano ferro in vetro; Somministrare calore ; Pannello che emana calore ; Prive di legami liquefatte da troppo calore ; Il calore circostante; Un elettrodomestico... a vapore ; Che esalano vapore ; Bastimento munito di macchine a vapore ; L inventore del battello a vapore ; Cerca nelle Definizioni