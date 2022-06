L ha bianca chi può decidere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha bianca chi può decidere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARTA

Significato/Curiosita : L ha bianca chi puo decidere

Costituiscono due mosse separate. per esempio, se un giocatore ha ottenuto 5 e 3, può decidere se muovere una pedina di cinque spazi su una punta aperta ed...

Ondulato carta velina carta crespa carta glassine carta igienica carta da parati carta carbone carta gommata carta adesiva carta da cucina carta vellutata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con bianca; decidere; _ dalla testa bianca : è l uccello simbolo degli USA; La candidatura alla Casa bianca degli Stati Uniti; Imbianca i campi a ciel sereno; Quella di Battiato era bianca ; decidere il costo di una merce; L ha bianca chi può decidere ; Lo si dà per costringere a decidere chi tentenna; Non sapersi decidere : non sapere che pesci __; Cerca nelle Definizioni