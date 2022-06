È assurdo farlo se la faccenda non è grave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È assurdo farlo se la faccenda non è grave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRAMMA

Significato/Curiosita : E assurdo farlo se la faccenda non e grave

Specialmente quando hen lo accusa di non aver preso con serietà la faccenda già dal primo momento; hen come paramedico è costretta ad aiutare le persone con...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dramma (disambigua). un dramma (dal greco dµa, "drama" = azione, storia) è una forma letteraria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

grave mente turbate per l irritazione; grave mente turbati; A mano armata è un grave reato; grave malattia esantematica ormai debellata;