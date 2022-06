Assicura un entrata fissa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assicura un entrata fissa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMPIEGO

Significato/Curiosita : Assicura un entrata fissa

Gazzetta ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali...

Valori. con il 1º corso di “pronto impiego”, che si tenne a portoferraio nel 1975, nacque il “plotone di pronto impiego”, anche definito “contingente antiterrorismo”... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

