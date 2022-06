Lo arma il muratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo arma il muratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEMENTO

Significato/Curiosita : Lo arma il muratore

Armando attili, detto nando, muratore, padre di attilio; attilio attili, muratore, figlio di armando; ennio baldassarri (13 anni), il più giovane del gruppo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cemento (disambigua). il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

arma da taglio; Ammassare in un arma dio; Farma co equivalente a uno di marca; Riportata su farma ci e prodotti alimentari; Un operazione del muratore ; Un laterizio per il muratore ; Arnese del muratore ; In testa al muratore ;