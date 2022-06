Antico vaso di forma allungata con due manici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico vaso di forma allungata con due manici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANFORA

Significato/Curiosita : Antico vaso di forma allungata con due manici

Amphora) è un vaso di terracotta a due manici, definiti anse, di forma affusolata o globulare utilizzato nell'antichità per il trasporto di derrate alimentari...

Greche anfora panatenaica pelike anfora di baratti vaso del dipylon pittore di nesso pittore di amasis cultura delle anfore globulari anfora (bottiglia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con antico; vaso; forma; allungata; manici; Il primo Libro dell antico Testamento; Un antico altare; antico paramento ebraico; Un antico canto; Lo sono i soldati invaso ri; Il suo è il vaso pieno di tutti i mali; Un artistico vaso ; Nel suo vaso custodiva tutti i mali; forma vano il corredino del neonato; _ in: l ingresso in un sistema informa tico; Un... po di forma ggio; Un dolce a forma di fungo; La zucchina dalla forma allungata e curva; La pianta floreale allungata simbolo di sensualità; Piccoli pomodori di forma allungata ; Stivali da cowboy con punta allungata ; I manici dell anfora; Popoli germanici noti anche come Ascomanni; Vaso a due manici molto usato nell antichità; Spiriti folletti germanici ; Cerca nelle Definizioni