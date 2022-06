Animale da traino delle zone polari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale da traino delle zone polari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RENNA

Significato/Curiosita : Animale da traino delle zone polari

Per il traino pesante, funzione originale di questa razza; in più, venne utilizzato anche per la caccia alla foca e all'orso polare; in alcune zone artiche...

Disambiguazione – "renna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi renna (disambigua). la renna (rangifer tarandus (linnaeus, 1758)), nota... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

