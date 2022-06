Ambrosiano... come il risotto giallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambrosiano... come il risotto giallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILANESE

Significato/Curiosita : Ambrosiano... come il risotto giallo

Piatti a cottura prolungata come zuppe, bolliti o brasati. tra i piatti e pietanze universalmente noti vi sono il risotto allo zafferano, assieme alle...

milanese (relativo a milano) può riferirsi a: cotoletta alla milanese – piatto tipico della città risotto alla milanese – altro piatto tipico della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

milanese (relativo a milano) può riferirsi a: cotoletta alla milanese – piatto tipico della città risotto alla milanese – altro piatto tipico della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con ambrosiano; come; risotto; giallo; La festa che chiude il Carnevale ambrosiano ; Dolce ambrosiano ; A Milano vige quello ambrosiano ; A Milano si segue quello ambrosiano ; Rendono completa la come ta; Nudo come un pulcino; Un pesce come l alalonga; Uccello come la moretta; risotto alla turca; Con quelli di pollo si prepara un ottimo risotto ; Spezia che rende giallo il risotto alla milanese; Verdura a foglia con cui si prepara il risotto ; Le rose giallo chiaro; Agrume giallo ; Con ciano, giallo e nero nella stampa a 4 colori; È giallo nell uovo sodo;