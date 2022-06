Aiutano a decidere cosa mettere in valigia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiutano a decidere cosa mettere in valigia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PREVISIONI

Significato/Curiosita : Aiutano a decidere cosa mettere in valigia

Viene fatto mettere nella cella accanto a quella di helman. riappare murdoc riappare helman (si credeva fosse morto) macgyver e desi aiutano un gruppo di...

It. ^ affidabilità delle previsioni, su arpa.emr.it. ^ come funzionano le previsioni stagionali, su nimbus.it. ^ previsioni senza regole. meteo terrorismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con aiutano; decidere; cosa; mettere; valigia; aiutano a stare meglio; aiutano in certi salti; aiutano a dimagrire; aiutano Biancaneve; L ha bianca chi può decidere ; decidere il costo di una merce; L ha bianca chi può decidere ; Lo si dà per costringere a decidere chi tentenna; La cosa di Orazio; Una cosa da nulla; cosa spaventosa; Dispiacersi, rattristarsi per qualcosa ; mettere in vendita; Si offre per mettere fine a una controversia; mettere insieme in caserma; mettere in bella; Uno scomparto interno della valigia ; Un alternativa alla valigia ; Smontare la valigia ; Materiale per valigia i; Cerca nelle Definizioni