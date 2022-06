Accordo... di non belligeranza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accordo... di non belligeranza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PATTO

Significato/Curiosita : Accordo... di non belligeranza

Il patto di non belligeranza di gijón è il soprannome dell'incontro calcistico disputato il 25 giugno 1982 tra le rappresentative nazionali di germania...

Il patto di varsavia del 1955, detto anche trattato di varsavia (in russo: , traslitterato: varšavskij dogovor) ed ufficialmente trattato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

