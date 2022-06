Abitano nella provincia di Desulo e Fonni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitano nella provincia di Desulo e Fonni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NUORESI

Significato/Curiosita : Abitano nella provincia di desulo e fonni

Dal parco si trovano in due province: per la provincia di nuoro aritzo, arzana, atzara, baunei, belvì, desulo, dorgali, fonni, gairo, gavoi, lodine, meana...

nuoresi – abitanti di nuoro nuoresi – abitanti di pratosardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Di solito abitano in canonica; abitano la regione di Pola; abitano il nord della Sardegna; abitano sul lago Lemano; Vivono nella capitale con la moschea di al-Azhar; nella mano c è quella della vita; Ha recitato anche nella serie tv Grey s Anatomy; nella bici unisce telaio e ruota anteriore; La provincia di Bilbao; La provincia che è situata nel centro della Sicilia; Un capoluogo di provincia del Lazio; Località in provincia di Cuneo; Provincia di fonni sigla;