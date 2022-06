Territori per vassalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Territori per vassalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FEUDI

Significato/Curiosita : Territori per vassalli

E junior, vecchio e giovane, indicavano il signore ed il suo vassallo. i primi vassalli carolingi, guerrieri a cavallo e ben armati, compaiono alla metà...

Giurisdizionale. di questo tipo era la grande maggioranza dei feudi. feudi aderenti erano per lo più antichi feudi di concessione imperiale, che si erano assoggettati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con territori; vassalli; L osservazione del territori o per mezzo di satelliti artificiali; territori o lombardo; Tale è il territori o di Campione d Italia per la Svizzera; territori ; Il latifondo dei vassalli ; Il nobile feudatario a capo dei vassalli ; Signorotti medievali coni vassalli ; Cerca nelle Definizioni