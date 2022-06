Sporge dal tetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporge dal tetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sporge dal tetto

In linguaggio architettonico la gronda è la parte del tetto che in un fabbricato sporge all'esterno del filo del muro e che lo ripara dalle acque piovane...

