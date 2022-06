Specificamente adatto alla cura dei bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specificamente adatto alla cura dei bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PEDIATRICO

Significato/Curiosita : Specificamente adatto alla cura dei bambini

Integrata da personale specificamente qualificato e tecnicamente preparato. per lo stesso motivo, il luogo destinato a questo tipo di cura necessita di una...

George armstrong la paternità del primo ambulatorio pediatrico del 1769 e del primo ospedale pediatrico, fondato nel 1779.in italia lo spedale degli innocenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

adatto ... per spremute; Un ambiente adatto per i ricevimenti; Appropriato, adatto ; Avere predisposizione, sentirsi adatto : essere __; Il Palla dio famoso architetto; Si beve anche alla menta; Espulsi dalla Francia per il loro credo religioso; Uccelli appartenenti alla famiglia degli ardeidi; Persona eccessivamente sicura di sé; È meglio che cura re; Quasi scura ; Vagamente scura ; Il piano inclinato per bambini ; Gianni, autore di libri per bambini ; I laceranti acuti dei bambini ; Uno spazio riservato ai bambini ;