Riscuotevano dazi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : DOGANE

Significato/Curiosita : Riscuotevano dazi

Cambiò in borsari, prendendo il nome dai bursarii che in quell'epoca riscuotevano i dazi delle merci in entrata e in uscita. con la costruzione delle cinte...

Monopoli di stato (aams) nell'agenzia delle dogane, che ha assunto la denominazione di "agenzia delle dogane e dei monopoli". in tal modo l'agenzia tornò... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

