Ragazza da appendere - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PIN UP GIRL

Significato/Curiosita : Ragazza da appendere

Pin-up (termine di lingua inglese traducibile con "da appendere") si indicano generalmente le ragazze - solitamente procaci, ammiccanti e sorridenti - fotografate...

La fidanzata di tutti (pin up girl) è un film musicale del 1944 diretto da h. bruce humberstone, con protagonista betty grable. una semplice dattilografa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

