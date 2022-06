Pungenti come il fumo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pungenti come il fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACRI

Significato/Curiosita : Pungenti come il fumo

fumo di tabacco. è un'aldeide, ovvero la sua molecola contiene un gruppo -cho in cui gli atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno sono complanari. come...

acri – l'antica san giovanni d'acri, oggi città d'israele acri – comune italiano antonio acri – politico italiano francesco acri – filosofo e storico della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con pungenti; come; fumo; Ortaggio con foglie pungenti e peluria al centro; pungenti , mordaci; Ruvidi e pungenti ; I nidi di noti imenotteri... pungenti ; come parlava Lisia; Piante come frassino e ligustro; Un materiale come la fòrmica; Tenebrose come caverne; D aria, di cibo, di fumo ..; Può contenere profumo ; Firma il profumo J odore; Pianta che va in fumo ;