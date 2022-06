Possono degenerare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono degenerare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LITI

Significato/Curiosita : Possono degenerare

Di androgeni da parte delle cellule di leydig, i tubuli seminiferi possono degenerare e causare infertilità. i maschi hanno, di solito, una quantità minore...

Di androgeni da parte delle cellule di leydig, i tubuli seminiferi possono degenerare e causare infertilità. i maschi hanno, di solito, una quantità minore...

Essere richiamati da cruciani. molti interventi si trasformano spesso in liti accanite, nelle quali vengono presi di mira i conduttori stessi per le loro...

