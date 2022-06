Mutano oli... in dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano oli... in dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DC

Significato/Curiosita : Mutano oli... in dolci

Radice della parola eccetto in dei casi (e.g. i nomi non contabili, come "latte", e le parole che nel passaggio di genere mutano in radice, e.g. padre > madre)...

dc comics, precedentemente nota come detective comics inc., è una casa editrice statunitense specializzata nella pubblicazione di fumetti, divisione editoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con mutano; dolci; mutano pere in pecore; mutano seni in coseni; mutano l aria in farina; mutano orate in trote; dolci musiche; dolci tipo muffin con rivestimenti spesso colorati; Industria dolci aria italiana; Adorare cose poco dolci ; Cerca nelle Definizioni