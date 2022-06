Località dell Emilia Romagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località dell Emilia Romagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GATTEO

Significato/Curiosita : Localita dell emilia romagna

L'emilia-romagna (ipa: /e'milja ro'maa/; emilia, emélia o emégglia in emiliano e rumâgna in romagnolo) è una regione italiana a statuto ordinario dell'italia...

Potere fino al 1656, quando il feudo di gatteo tornò direttamente nelle mani del pontefice. da quel momento gatteo ebbe un governo stabile e vide sorgere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con località; dell; emilia; romagna; località calabrese della Riviera dei cedri; località valdostana; località in provincia di Cuneo; località calabra sullo lonio; Piccolo lago dell a Lombardia; La santa patrona dell Alsazia; I limiti dell alfabeto; È nome dell o scrittore belga Marceau; Un fiume emilia no; Esclamazione emilia na; Quello fritto è una specialità emilia na; Un Paolo scrittore emilia no; Fiume dell Emilia-romagna ; Come la riviera in romagna o in Puglia; Un capoluogo dell Emilia romagna ; Cosi Giovanni Pascoli definisce la romagna ; Cerca nelle Definizioni