Ciotola per libagioni - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PATERA

Significato/Curiosita : Ciotola per libagioni

Piedi, di solito con una gamba piegata e la testa girata verso una ciotola per libagioni nella sua mano tesa. a volte è parzialmente vestito con una clamide...

patera – piatti ampi e poco profondi, usati in antichità per bere, soprattutto in contesto rituale patera – formazione geologica extraterrestre simile...

Altre definizioni con ciotola; libagioni; Leva l impasto delle torte dalla ciotola ; ciotola del sommelier; ciotola usata in cucina per servire cibi; Portatrice di libagioni nell'antica Grecia; Cerca nelle Definizioni