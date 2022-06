Blocchi per scultori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocchi per scultori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONOLITI

Significato/Curiosita : Blocchi per scultori

Pseudonimo di jacopo cardillo (frosinone, 18 aprile 1987), è un artista e scultore italiano. dopo aver conseguito il diploma di liceo artistico, si iscrive...

Un monolito (pronunciato monòlito o meno correttamente monolìto), anche detto monolìte, è un ente geologico come una montagna, consistente di un unico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con blocchi; scultori; Lo attendono gli atleti chini sui blocchi di partenza; blocchi di ghiaccio alla deriva; Dimora cstruita con blocchi di ghiaccio; Videogioco con blocchi da incastrare; Un blocco per scultori ; Lo sono pittori e scultori ; Arnese da scultori ; Arnesi degli scultori ; Cerca nelle Definizioni