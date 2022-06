Il battere del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il battere del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALPITARE

Bloccata la conduzione del nsa e in questo caso il cuore può continuare a battere, poiché il nav comincia a dettare il passo del ritmo con frequenze più...

Rivela un «dinamismo che anima la pietra e la rende viva fino a farla palpitare» (vittorio sgarbi), messo in risalto dal gioco e di luci e di ombre generato...

