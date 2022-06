Aspira alla Camera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspira alla Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANDIDATO

Significato/Curiosita : Aspira alla camera

In commercio esistono vari tipi di camere contaglobuli, ma sicuramente la più conosciuta è la camera di burker. questa viene utilizzata come strumento...

Su corriere.it. url consultato l'11 agosto 2020. ^ candidato: definizione e significato di candidato – dizionario italiano, su corriere.it. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con aspira; alla; camera; Un alta aspira zione; aspira re, bramare; Competizione tra aspira nti insegnanti; Alta aspira zione; Specificamente adatto alla cura dei bambini; Il Palla dio famoso architetto; Si beve anche alla menta; Espulsi dalla Francia per il loro credo religioso; Fotocamera analogica istantanea; Incamera le imposte; camera __: serie TV; La camera ... degli scherzi alla gente in TV; Cerca nelle Definizioni