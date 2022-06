Antico paramento ebraico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico paramento ebraico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EFOD

Significato/Curiosita : Antico paramento ebraico

Lavoro". secondo la bibbia ebraica, mentre gli israeliti vivevano nel sinai per quaranta anni, costruirono una tabernacolo (in ebraico: traslitt.: mishkan...

Un efod, o ephod (in ebraico: ), era un articolo di vestiario e un oggetto di culto nell'antica cultura israelita, strettamente connesso alle pratiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con antico; paramento; ebraico; Un antico canto; Sei antico ; Scrisse il Cantico delle Creature; antico centro costiero di commercio all ingrosso; paramento dei Grandi Sacerdoti ebrei; Un paramento sacerdotale; Un paramento sacro | Venerdì 26 novembre 2021; paramento liturgico cristiano usato in processione; Il leone di Dio ebraico ; Il panino ebraico a forma di anello; Manto rettangolare usato nel culto ebraico ; Luogo di culto ebraico ; Cerca nelle Definizioni