Una pianura arida priva di alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianura arida priva di alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STEPPA

Significato/Curiosita : Una pianura arida priva di alberi

Centrali dell'eurasia. si tratta di un'immensa distesa di erba e quasi del tutto priva di alberi. costituisce l'equivalente biogeografico in eurasia della...

