Lo sport di Jack La Motta in Toro scatenato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport di Jack La Motta in Toro scatenato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PUGILATO

Significato/Curiosita : Lo sport di jack la motta in toro scatenato

Giacobbe "jake" lamotta, soprannominato il toro del bronx e toro scatenato (new york, 10 luglio 1922 – aventura, 19 settembre 2017), è stato un pugile...

Regolamento di pugilato è risalente all'antica grecia, quando il pugilato venne praticato durante i giochi olimpici del 688 a.c.. il pugilato si è successivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

