Lo sport di Francesca Piccinini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport di Francesca Piccinini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALLAVOLO

Significato/Curiosita : Lo sport di francesca piccinini

francesca piccinini (massa, 10 gennaio 1979) è un'ex pallavolista italiana, di ruolo schiacciatrice. fuori dai palazzetti, nel 2004 realizza un calendario...

2019/20, entrambi testi ufficiali della federazione italiana di pallavolo. la pallavolo è presente nel programma dei giochi olimpici estivi dal 1964 ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

