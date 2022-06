Solidi geometrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solidi geometrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTAEDRI

Significato/Curiosita : Solidi geometrici

l'opera tratta dei cinque solidi geometrici regolari iscrivibili in una sfera e non ulteriormente semplificabili (solidi platonici): il tetraedro, il...

In geometria solida, l'ottaedro è un poliedro con otto facce triangolari. l'ottaedro regolare è uno dei cinque solidi platonici, le cui facce sono triangoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

