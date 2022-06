Ha recitato anche nella serie tv Grey s Anatomy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha recitato anche nella serie tv Grey s Anatomy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PATRICK DEMPSEY

Significato/Curiosita : Ha recitato anche nella serie tv grey s anatomy

Statunitense, meglio conosciuto per il ruolo di alex karev nella serie televisiva grey's anatomy. cresciuto in una zona rurale di springfield (ohio), è il...

patrick galen dempsey (lewiston, 13 gennaio 1966) è un attore statunitense di origini irlandesi. da piccolo soffre di dislessia, disturbo che gli causa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

