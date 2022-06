Fu la politica del Regno Unito negli Anni 30 per scongiurare un intervento militare contro la Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu la politica del Regno Unito negli Anni 30 per scongiurare un intervento militare contro la Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : APPEASEMENT

Significato/Curiosita : Fu la politica del regno unito negli anni 30 per scongiurare un intervento militare contro la germania

Nella diplomazia internazionale, per appeasement (in lingua italiana: "riappacificazione", "accomodamento", "accomodantismo" ma potrebbe etimologicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

