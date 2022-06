Placata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Placata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Placata

ne nasce una faida che lo costringe a nuova violenza, solo in parte placata per intervento di clara, ma che comunque, regolati i conti, lo costringerà...

Matteo la tempesta è sedata da gesù prima dell'episodio in cui egli respinge sua madre e i suoi fratelli, in marco la tempesta è sedata da gesù solo dopo...