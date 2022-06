Mezzo cavo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo cavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CA

Significato/Curiosita : Mezzo cavo

Il cavo coassiale (in inglese coaxial cable, usualmente abbreviato in coax, /'ko.æks/), nelle telecomunicazioni, è un cavo elettrico utilizzato come mezzo...

Agevolato ca – simbolo chimico del calcio ca – sigla din 7728 e 16780 dell'acetato di cellulosa ca – sigla della denominazione di canapa ca – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

