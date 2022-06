È meglio che curare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È meglio che curare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PREVENIRE

Significato/Curiosita : E meglio che curare

(non) credente; san paolo, milano 2016. educare è meglio che curare; tau editrice, 2016. la malattia è un dono di vita. storia di teresa ruocco; tau editrice...

(mlc) (en) regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare / regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (altra versione), su... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

