Luogo del giuramento della Lega lombarda - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PONTIDA

Significato/Curiosita : Luogo del giuramento della lega lombarda

Che il giuramento di pontida, anche nel caso in cui sia stato effettivamente sottoscritto, non fu il patto di costituzione della lega lombarda, dato che...

Mercantile, vedi pontida (nave mercantile). disambiguazione – se stai cercando il ritrovo politico della lega nord, vedi raduno di pontida. pontida [pon'tida]...

