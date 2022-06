Lunga serie di dolori e afflizioni, travaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga serie di dolori e afflizioni, travaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALVARIO

Significato/Curiosita : Lunga serie di dolori e afflizioni, travaglio

Ma, in mezzo alla lode e alla supplica, è tanto più intessuta di travaglio e sofferenza: torquato fu a roma nell'autunno 1587 e fino alla primavera successiva...

Significati, vedi calvario (disambigua). disambiguazione – "monte calvario" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi monte calvario (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

