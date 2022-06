Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPITALE

Significato/Curiosita : Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda

Pianificazione aziendale. un'azienda può appartenere a uno qualunque dei settori del sistema economico: settore primario (es. azienda agricola/allevamento),...

capitale – città in cui ha sede il governo di una nazione. capitale – termine usato con diverse accezioni in economia e finanza capitale – tipo di scrittura... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

