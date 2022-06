Fibra per robusti fili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra per robusti fili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAFIA

Significato/Curiosita : Fibra per robusti fili

Lunghezza dei fili d'ordito. calicot (pronuncia "calicò") detto anche "cencio della nonna", è un tessuto leggero. canapa sigla ca, fibra tessile ricavata...

Hamza rafia (in arabo: ; kalaat senan, 2 aprile 1999) è un calciatore tunisino con cittadinanza francese, centrocampista della cremonese, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con fibra; robusti; fili; fibra detta anche raion; fibra ricavata da derivati del petrolio; fibra artificiale; Una fibra tessile vegetale; Poco robusti ; Detto di colli robusti e tozzi; Cosi è più noto il pittore Iacopo robusti ; robusti ed erculei; Fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili ; Un esilarante commedia di Eduardo De fili pppo; Sistema di connessione senza fili tra dispositivi; fili ppo pittore; Cerca nelle Definizioni