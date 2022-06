Su di essa viene direttamente lavorato il pescato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su di essa viene direttamente lavorato il pescato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : NAVE FATTORIA

Significato/Curiosita : Su di essa viene direttamente lavorato il pescato

Carni del tonno pescato sono più gustose e pregiate perché si tratta di esemplari oltre i 100 kg, questi vengono esportati in tutto il mondo, e sono diventati...

Pesce e per la sua conservazione. a volte è erroneamente indicata come "nave fattoria" a causa dell'errata traduzione del termine inglese factory ship. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con essa; viene; direttamente; lavorato; pescato; La cantante Alessa ndra, ex concorrente di Amici; La messa ... in onda; Giovane campionessa paralimpica di scherma; Vi si collegano più computer nella stessa rete; viene fatto schierando nuovamente le truppe; Durante le funzioni viene bruciato in chiesa; viene prescritta dal medico; Gli viene notificata un informazione di garanzia; Una scuola non gestita direttamente dallo Stato; Recapitano i pacchi direttamente a casa; Brevi __, cioe direttamente ; Oggetto lavorato senza l aiuto delle macchine; lavorato ri come i camionisti; lavorato ri anche metalmeccanici; Confederazione Italiana dei lavorato ri; Il retino del pescato re; I pescato ri la usano nel buio; Il pescato re dei cartoni anni Ottanta; La prepara il pescato re; Cerca nelle Definizioni