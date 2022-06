Durante le funzioni viene bruciato in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Durante le funzioni viene bruciato in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCENSO

Significato/Curiosita : Durante le funzioni viene bruciato in chiesa

Spesso in metallo, dove viene bruciato incenso in grani o altre essenze profumate e penetranti durante una funzione religiosa. viene utilizzato in quasi...

Raccolta della resina incenso stillante dal taglio della corteccia incenso che cola lungo il tronco vecchie colate di incenso il tronco viene picchiettato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

