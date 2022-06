Come parlava Lisia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come parlava Lisia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRECO

Significato/Curiosita : Come parlava lisia

Soccorsi. la parte nuova era ubicata su un'isola vicino alla costa (si parlava di una distanza di 700 metri); alessandro pensò dunque di utilizzare dei...

Riferibile alla grecia moderna greco – cognome italiano greco di calabria – dialetto greco-calabro; greco – genere di vitigno; pi greco – valore utilizzato in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

