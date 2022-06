Colpisce pelli giovanili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpisce pelli giovanili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACNE

Significato/Curiosita : Colpisce pelli giovanili

Tre cerchi di pietre, di cui due aperti e uno chiuso, contenenti bacche, pelli di animali bruciate e croci di legno. secondo il parere di alcuni inquirenti...

Con acne normalmente si intende l'acne volgare; una malattia cronica della pelle a evoluzione benigna, caratterizzata da un processo infiammatorio del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con colpisce; pelli; giovanili; Si colpisce da lontano in una specialità olimpica; Se non colpisce , ritorna; colpisce gli Stati Uniti con nomi di donna; La colpisce il calciatore se tira troppo in alto; pelli cola di Ridley Scott; Lo era il tepee dei pelli rosse; Si usa per fare cappelli da uomo o donna estivi; Li seppelli vano i pirati; Cerca nelle Definizioni