Chi lo accusa finisce in ospedale - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : MALORE

Sposato hanna e proprio nella sera in cui con parenti ed amici si festeggia la prestigiosa chiamata da monaco lei accusa i primi segni della sclerosi laterale...

Una malattia (o patologia) è una condizione anormale di un organismo vivente, causata da alterazioni organiche o funzionali. la patologia è la disciplina... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

