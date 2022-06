Certi atleti lo saltano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Certi atleti lo saltano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSTACOLO

Significato/Curiosita : Certi atleti lo saltano

Degli atleti risultano identiche, si effettuano salti ulteriori (jump-off), le cui misure sono anch'esse valide ai fini dei record, ma se gli atleti ex aequo...

Ponte ostacolo (volo) – in aeronautica, qualunque struttura, soprattutto artificiale, che possa essere di impedimento alla navigazione aerea ostacolo – in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con certi; atleti; saltano; Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali; Accomuna certi romanzi ai canarini; Accoglienti locali di certi bar; L imbarazzano certi cibi; Resina sintetica impiegata per piste di atleti ca; Lo Zatopek campione di atleti ca; atleti di classe; Limiti di atleti ; Si saltano per dimagrire; Ha un solo manico e vi si saltano o friggono cibi; saltano in assenza di punti di riferimento; Capricci che saltano in testa; Cerca nelle Definizioni