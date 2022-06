Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUTARCHIA

Significato/Curiosita : Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale

Avrebbero nel giro di un anno costruito l'intelaiatura giuridica e funzionale dello stato dittatoriale fascista. dopo essere divenuto capo del governo mussolini...

Disambiguazione – se stai cercando il significato filosofico, vedi autarchia (filosofia). per autarchia si intende: nel diritto pubblico, la capacità degli enti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con autosufficienza; giuridico; economica; dittatoriale; autosufficienza politica ed economica di uno stato; Accordo tra parti che crea un rapporto giuridico ; Distribuire, nel linguaggio economico e giuridico ; Provvedimento con il quale vengono eliminate le cause di invalidità di un atto giuridico ; In campo giuridico , esenzione da una pena; Struttura ricettiva economica per giovani; La politica di apertura socio-economica di Gorbaciov; Sigla di un Organizzazione economica ; Un indicatore che permette di valutare la situazione economica delle famiglie; Movimento dittatoriale fondato da Benito Mussolini; Cerca nelle Definizioni