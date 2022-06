Un autore cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un autore cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un autore cinese

I trentasei stratagemmi sono un trattato di strategia militare cinese che descrive una serie di astuzie usate in guerra, in politica e nella vita sociale...

La jai alai in lingua basca o cesta punta in lingua castigliana è una specialità sferistica di palla basca. l'espressione basca jai alai (coniata nel...