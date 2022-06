Aromatizza creme e budini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aromatizza creme e budini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VANIGLIA

Significato/Curiosita : Aromatizza creme e budini

Erroneamente chiamate baccelli, sono la spezia nota come vaniglia. etimologicamente, il nome vaniglia deriva dallo spagnolo vaina che deriva a sua volta dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con aromatizza; creme; budini; Pianta aromatizza nte; Erba che aromatizza la grappa; La crêpe aromatizza ta al Grand Marnier; Arbusti con le cui bacche si aromatizza un liquore; Le increme nta la pubblicità; Vende anche creme e integratori; Un continuo increme nto; Le creme per struccarsi; Le forme per i budini ; __ al cucchiaio: mousse e budini ; Torte, paste e budini ;