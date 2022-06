Antica regione dell alto fiume Tigri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica regione dell alto fiume Tigri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASSIRIA

Significato/Curiosita : Antica regione dell alto fiume tigri

Assiria si riferiva a una regione dell'alto tigri, corrispondente all'estrema regione settentrionale dell'odierno iraq. ^ antica città della mesopotamia...

Disambiguazione – "assiri" e "assiro" reindirizzano qui. se stai cercando altri significati, vedi assiri (disambigua), assiria (provincia romana) e lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con antica; regione; dell; alto; fiume; tigri; Un antica lingua; Città spagnola nota per l antica università; Atena nell antica Roma; Classe subalterna dell antica Roma; Subregione campana sede di parco nazionale; Abitano la regione di Pola; regione storica del Sudafrica; Antica regione dell Asia Minore; Luogo del giuramento dell a Lega lombarda; Località calabrese dell a Riviera dei cedri; Una dell e parti del corpo dell a legge del taglione; Il paradiso dell a mitologia classica; Solvente dello smalto ; Là in alto , oltre le nuvole; L alto piano detto il Tetto del mondo; Un reparto d assalto ; fiume dell Albania; fiume che bagna Ginevra, Lione e Avignone; Un fiume emiliano; fiume della penisola iberica; La famiglia con linci e tigri ; Regione dell India nota per le tigri ; Insieme al tigri delimita la Mesopotamia; Il fiume che si unisce al tigri ; Cerca nelle Definizioni