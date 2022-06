Alimenti discussi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimenti discussi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OGM

Significato/Curiosita : Alimenti discussi

Culture gastronomiche che hanno sviluppato e dato origine a questi tipi di alimenti nel corso di molti secoli in maniera del tutto parallela, indipendente...

Disambiguazione – "ogm" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ogm (disambigua). gli ogm (organismi geneticamente modificati) sono organismi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

